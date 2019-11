Ligue 1 : les infos avant Stade Brestois - FC Nantes

Brest, France

Tomber une fois, se relever une. La deuxième réception consécutive à Le Blé, plus imprenable depuis que le Paris Saint-Germain est venu s'y imposer avant la trêve internationale, est une belle occasion pour que le Stade Brestois (12e de Ligue 1) reparte de l'avant.

D'autant que le FC Nantes (9e de Ligue 1) en est à quatre défaites de rang en championnat. Pour cette raison, et aussi parce que Christian Gourcuff sera privé de sa charnière centrale, Brest s'attend à une équipe nantaise compacte.

Olivier Dall'Oglio, entraîneur du Stade Brestois : Je ne pense pas qu'on aura beaucoup d'espaces. On devra s'en procurer.

Créer des brèches malgré un milieu brestois qui pourrait être remanié...

La cheville de Belkebla tiendra-t'elle ?

Paul Lasne (cuisse) et Cristian Battocchio (grosse fatigue) sont déjà forfaits et des doutes planent aussi sur Haris Belkebla, rentré de sélection mercredi avec une douleur à la cheville. Il s'entraîne normalement ce jeudi.

Touché à la cheville contre Paris, Yoann Court a eu le temps de se remettre.

Hianga'a Mbock ou Hugo Magnetti, titulaires en coupe de la Ligue, postulent donc pour figurer dans le groupe. "Ils postulent pour être titulaires, tôt ou tard. Une saison est longue, tu peux vite avoir des défections. Ils faut avoir derrière des joueur, plus jeunes et moins expérimentés, mais qui vont apporter de la fraîcheur", selon Dall'Oglio.

Gare aux contres

Si Brest devra créer des brèches, il devra aussi se méfier du jeu rapide nantais. Et ne pas se faire prendre à défaut en contre-attaque, comme cela avait été le cas contre Paris.

Deux buts encaissés que les Brestois ont étudié durant la trêve internationale selon Olivier Dall'Oglio : "Sur le deuxième but, on perd le ballon dans leur 18 mètres. Mais derrière, on est en fin de match, avec la fatigue, notre bloc était trop étiré et on a laissé faire sur des garçons qui vont très vite. On a analysé, réanalyser, pour ne pas répéter ces erreurs."