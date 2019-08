Ligue 1 : les infos avant Stade Brestois - Stade de Reims

Brest, France

Ressorti à la fois frustré mais rassuré de ses rencontres contre Toulouse et Saint-Etienne, le Stade Brestois veut remporter sa première victoire de la saison à l'occasion de la venue de Reims, lors de la troisième journée. A cette heure, 13.500 des 15.000 places ont trouvé preneur.

Castelletto pas encore forfait

Jean-Charles Castelletto est très incertain après s'être tordu la cheville. Il boitait toujours en arrivant au centre d'entraînement ce jeudi, et n'a pas participé à la séance matinale.

Son état n'inspire pas grande inquiétude à Olivier Dall'Oglio, il n'y a aucune lésion mais "il y a une douleur" selon l'entraîneur. Pas sûr qu'il soit rétabli à temps, la journée de vendredi sera décisive.

Brendan Chardonnet pourrait donc retrouver la Ligue 1, six ans après son dernier match à ce niveau. "Il fait bien son boulot, a fait de bons amicaux, donc il n'y a pas de raisons" ajoute ODO.

Où en est-on du quatrième défenseur central ?

L'incertitude autour de Castelletto renforce la nécessité de recruter un quatrième défenseur central. "Il y aura certainement une venue, dans ce mercato qui s'éternise" a commenté l'entraîneur brestois.

D'autant que Brest, s'il s'est bien défendu dans le jeu, a concédé des occasions sur les phases arrêtées défensives. De quoi orienter les recherches vers un défenseur central athlétique ? "On n'aura pas non plus un catalogue très élargi pour trouver, mais ça fait partie des paramètres. Mais si on prend un garçon très grand, et aussi très lent, je ne sais pas si ça va nous avantager..." selon Olivier Dall'Oglio.

Retour de Belaud et Mbock

Gaëtan Belaud et Hianga'a Mbock, tous deux blessés depuis le début de la saison respectivement aux adducteurs et à un muscle fessier, sont rétablis. Mais ces retours ne devraient pas entraîner de bouleversements.

Buteur à Saint-Etienne, Julien Faussurier donne satisfaction au poste de latéral droit. Idem au milieu de terrain, qui n'a aucune raison d'être remanié, à moins que l'entrée intéressante de Paul Lasne à Saint-Etienne ne rebatte les cartes.

Reims, un modèle ?

Le Stade Brestois signerait volontiers pour se maintenir comme Reims, promu l'an passé, l'a fait. Les Champenois ont commencé leur saison par une victoire à Marseille (2-0), mais ils n'ont pas su faire craquer de très défensifs strasbourgeois lors de la dernière journée (0-0).