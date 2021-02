Ligue 1 : les joueurs des Girondins de Bordeaux vont-ils baisser leurs salaires ? 

Depuis plusieurs semaines, ce sujet revient régulièrement sur le devant de l'actualité du football français. Des clubs et leurs joueurs ont déjà annoncés avoir trouvé à un accord sur la baisse des salaires de ces derniers. On peut parler par exemple de Reims ou Montpellier. Mais aux Girondins, ça n'avance pas beaucoup.

On apprend ce jeudi via L'Equipe que les dirigeants ont rencontré les joueurs mardi matin, comme Alain Roche l'avait laissé entendre la semaine dernière. La situation avait été présenté dans un premier temps à Paul Baysse et Laurent Koscielny. Là tout l'effectif a eu le droit a un exposé en détails sur l'état du club avec un déficit prévisionnel qui pourrait atteindre les 80 millions d'euros en fin de saison. Les dirigeants des Girondins espèrent maintenant un geste des joueurs. Mais, il faudra sûrement gérer ça au cas par cas pour la direction.

Ce jeudi, on reparle aussi de Nicolas de Tavernost. Le président du directoire de M6 revient dans Sud Ouest sur la vente du club aux Américains à l'automne 2018. S'il affirme ne pas avoir de regrets, il avoue s'être probablement trompé sur GACP, le fonds d'investissement qui a géré les Marine et Blanc pendant un an avant d'être écarté par King Street, son associé.

Il ajoute également que M6 a vendu le club à cause des pertes économiques mais aussi du contexte autour des Girondins. Nicolas De Tavernost laisse entendre que ce serait de la faute de certains : Médias ? Institutionnels ? Supporters ? On ne sait pas trop de qui il parle. Enfin, à titre personnel, il dit toujours être autant attaché au club et n'avoir manqué que deux matchs cette saison. Une chose est sûre, il n'a pas dû être surpris par le niveau de jeu qui n'a pas vraiment changé depuis son départ.