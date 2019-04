Ligue 1 : Les joueurs du Stade Malherbe au vert à Granville

Les footballeurs du Stade Malherbe Caen sont arrivés à Granville ce mercredi. Deux jours de stage en vase clos décidé par les entraîneurs Fabien Mercadal et Rolland Courbis. Les Malherbistes préparent la venue de Dijon (ce dimanche), adversaire direct dans la course au maintien en Ligue 1.

Granville, France

Un groupe de 24 joueurs a pris la direction de Granville ce mercredi. Le Stade Malherbe (19e) continue de se refermer sur lui-même pour préparer la venue de Dijon (18e) ce dimanche au stade Michel d'Ornano pour la 34e journée du championnat. Fabien Mercadal et Rolland Courbis ont programmé un stage de deux jours dans la Manche, en vase clos. Les footballeurs caennais logent au centre thalasso de Donville-les-Bains et s'entraînent sur la pelouse du stade Louis-Dior à Granville. Les Normands retrouveront Caen et les installation du SMC vendredi pour deux jours d'entraînement, toujours à huis clos, avant le match dimanche (15h).

Sans Beauvue, Bammou, Diomandé et Ndom

Le staff malherbiste a convoqué 24 joueurs pour ce stage "commando" dans la Manche. Quatre caennais sont absents : Claudo Beauvue (mis à pied par le club), Yacine Bammou, Ismaël Diomandé (blessé) et Aly Ndom (blessé au genou).

Les 24 joueurs en stage à Granville :

Gardiens : Erwin Zelazny, Brice Samba, Thomas Callens

Défenseurs : Frédéric Guilbert, Alexander Djiku, Yoël Armougom, Jonathan Gradit, Romain Genevois, Younn Zahary, Emmanuel Imorou, Paul Baysse, Adama Bengue

Milieux : Jessy Deminguet, Jan Repas, Saïf-Eddine Khaoui, Prince Oniangué, Baisama Sankoh, Fayçal Fajr

Attaquants : Malik Tchokounté, Enzo Crivelli, Casimir Ninga, Herman Moussaki, Evens Joseph, Brice Tutu

Granville, la Monaco du Nord

Victorieux à Monaco (1-0) et Nice (1-0), ces deux succès acquis sur la Côte d'Azur ont sans doute donné des idées aux entraîneurs malherbistes. Après la victoire à l'Allianz Riviera samedi dernier, Rolland Courbis évoquait même avec ironie la tenue d'une réunion pour "considérer que les matchs contre Dijon et à Guingamp se jouent sur la Côte d'Azur. Et là je plains vraiment Dijon et Guingamp." S'entraîner à Granville, surnommée la Monaco du Nord, fait sans doute partie de cet environnement fertile recherché par Malherbe.