Ligue 1 : les Girondins de Bordeaux font saliver les entrepreneurs locaux

Les entrepreneurs locaux ont décidé de tenter leur chance pour s'offrir les Girondins de Bordeaux. Pour l'instant, les trois candidats déclarés sont tous des entrepreneurs issus du coin. Il y a bien sûr Bruno Fievet depuis plusieurs mois. Mais aussi désormais Elie Simon, un Palois qui a présenté son plan de reprise à la mairie mercredi. Et enfin, Pascal Rigo, un entrepreneur bordelais qui a fait fortune aux Etats-Unis et qui a déjà discuté avec King Street, le fonds d'investissement américain propriétaire du club, par le passé.

à lire aussi Girondins de Bordeaux : des contacts avec deux repreneurs potentiels annonce le maire Pierre Hurmic

Ce dernier affirme dans Sud Ouest avoir déjà de nombreux investisseurs derrière dont des personnalités locales et aussi un toujours mystérieux milliardaire américain. Il n'en dit pas beaucoup plus sur la surface financière de son projet. En revanche, il annonce que son projet tiendra toujours si malheureusement le club descend en Ligue 2. Il précise aussi être ouvert à un actionnariat populaire mais plutôt dans un second temps. Toute la question concernant ces différents projets locaux reste de connaître leur solidité quand on sait que pendant ce temps-là des projets à dimension internationale se montent.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Au club, Frédéric Longuépée a tenté de rassurer les salariés. Le PDG des Girondins a pris la parole mercredi matin. Il a confirmé que le mandataire ad hoc était là pour restructurer la dette et que la banque d'affaires Rothschild avait été mandaté pour trouver les candidats au rachat. Les salariés pourraient eux voter une motion de défiance vis à vis de la direction dans les prochaines heures et souhaiteraient que des représentants du personnel assistent à certaines discussions avec les éventuels repreneurs. Des salariés qui ont aussi prévu d'assister à l'entraînement du jour pour apporter leur soutien aux joueurs.