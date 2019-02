LIGUE 1 : Avant Lyon - PSG, Thomas Tuchel fait passer quelques messages

Paris, France

Tout en finesse, Thomas Tuchel a fait encore passer quelques messages ce samedi à la veille du match contre Lyon (21h, dimanche au Parc Ol). L'entraîneur du PSG a évoqué le choc face à l'OL, la fin du mercato ratée du PSG, la situation d'Adrien Rabiot ou encore le retour de Marco Verratti.

Retour de Verratti à l'entraînement ce lundi ?

"Neymar, Marco (Verratti) et Layvin (Kurzawa ) sont blessés et ils ne peuvent pas faire le voyage à Lyon. Pour Marco et Layvin, on pense qu'ils pourrait faire l'entraînement de lundi avec nous." Absent depuis deux semaines, après son entorse de la cheville gauche, Marco Verratti est donc dans les temps pour affronter le 12 février prochain Manchester United.

Mercato : "Je ne suis pas super satisfait"

Le mercato d'hiver a fermé ses portes jeudi à minuit. Et le bilan est clair, Thomas Tuchel n'a pas eu les deux milieux qu'il souhaitait pour renforcer son équipe. Seul Leandro Paredes est arrivé. Depuis, on évoque en interne au PSG des tension entre l'entraîneur allemand et le directeur sportif Antero Henrique "Notre relation durant le mercato, est toujours très, très proche. J'ai mes avis, il a les siens, a déclaré l'Allemand. On doit faire le mieux pour le club."

Juste avant Thomas Tuchel a quand même bien fait savoir son désarroi suite à ce mercato d'hiver "En colère ? Non, non. Le mercato d'hiver est super compliqué. Qui veut perdre un joueur ? Qui veut donner un joueur ? Personne. Il y a très peu de possibilités lors du mercato d'hiver. C'est toujours le défi de composer une équipe durant l'été. Ce n'est pas le moment durant l'hiver. Non, je ne suis pas super satisfait par le mercato mais le marché d'hiver est toujours très compliqué. Après je ne sais pas si les derniers deux jours sont la meilleure solution pour trouver des joueurs lors du mercato"

"Non, je ne suis pas super satisfait par le mercato mais le marché d'hiver est toujours très compliqué." Thomas Tuchel #mercato#OLPSG#Fbsport — France Bleu Paris (@francebleuparis) February 2, 2019

Paredes : "Il sera dans le groupe pour Lyon"

Thomas Tuchel a quand même été très positif sur l'arrivée de Leandro Paredes "Si tu demandes si je suis satisfait avec Paredes ? Je dis clairement oui. Je crois vraiment qu'il peut être un joueur très important pour nous. Il a la qualité et la personnalité pour jouer au PSG, a poursuivi l'Allemand. Il a une bonne vision du jeu, il peut accélérer le jeu. Il peut faire beaucoup de passes. Il a la possibilité de trouver de bonnes positions sur le terrain pour aider les autres quand nous avons le ballon." Le technicien de préciser aussi que Paredes ne sera sûrement pas titulaire mais l'argentin pourrait rentrer en fin de match pour ses premières minutes avec le PSG.

Rabiot : "La situation est la même qu'en novembre"

Avec la fin de mercato raté du PSG, une rumeur est apparue depuis hier. Adrien Rabiot, écarté du groupe pro par la direction, pourrait revenir et retrouver du temps de jeu. Thomas Tuchel son entraîneur n'a en tout cas pas fait de démarche dans ce sens "Non, je n'ai pas demandé la réintégration de Rabiot. La situation est la même qu'en novembre. Le club a décidé de suspendre Adrien. Je peux comprendre le club et j'accepte cela. La situation n'a pas changé."

Lyon : "Ce sont des choses pour taquiner"

Juste avant d'affronter Lyon (21h, dimanche à suivre en intégralité sur France Bleu Paris), Thomas Tuchel a aussi répondu avec classe à Jean-Michel Aulas qui a allumé la première mèche de ce choc entre le leader et le 3ème du championnat "J'ai entendu ça il y a 10 minutes et j'aurai oublié dans 10 minutes. C'est normal, ce sont des choses politiques, des choses pour taquiner. Mais on prépare ce match et on se concentre seulement sur la partie sportive."