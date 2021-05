Ligue 1 : les notes de la saison (ratée) du DFCO

Cinq ans plus tard, le DFCO va redécouvrir la Ligue 2. Après une saison 2020-2021 ratée, il est temps de distribuer les bons et les mauvais points.

Le cauchemar est terminé, la saison du DFCO s'est enfin achevée. Quatre victoires, un record de défaites consécutives et une relégation en Ligue 2 logique à la clé. Entre les absences, les retards à l'entraînement, les attitudes nonchalantes sur le terrain, on se serait souvent cru au collège, avec un entraîneur forcé de faire la police en écartant régulièrement les cancres. L'heure du conseil de classe est donc arrivée, on distribue les bulletins de notes.

Gardiens de but

(21 matchs joués, 33 buts concédés) : Le félin de Genève a eu plusieurs vies en même pas un an. De troisième gardien à Lyon à titulaire en Ligue 1 en moins de trois mois. Un penalty arrêté sur son premier ballon touché dans l’élite. Quelques boulettes. Un retour sur le banc. Mais suffisamment de visibilité pour attirer l’œil d'autres clubs ? Saturnin Allagbé (12 matchs joués, 30 buts concédés) : Titulaire, puis doublure jusqu’au mois d’avril et la titularisation surprise à Marseille. Saison délicate pour lui. Il a l’avantage de bien connaître la Ligue 2. Et un bon resto ouvert tard, à Niort, le samedi soir ?

(12 matchs joués, 30 buts concédés) : Titulaire, puis doublure jusqu’au mois d’avril et la titularisation surprise à Marseille. Saison délicate pour lui. Il a l’avantage de bien connaître la Ligue 2. Et un bon resto ouvert tard, à Niort, le samedi soir ? Lévi Ntumba (0 match) : Six ans dans son club formateur, aucune apparition avec l'équipe première, et un message émouvant pour annoncer son départ.

Défenseurs

Milieux

(0 match) : une préparation à l'été 2020 avec les pros, quelques apparitions sur le banc, un contrat professionnel mais zéro minutes jouées. Hâte de le voir à l'oeuvre l'an prochain ! Charly Costes (1 match) et Erwan Belhadji (1 match) : 100% de victoires pour les deux (statistique issue d'une étude menée sur un match joué). Les chiffres ne mentent pas.

Attaquants

(5 matchs) : L'éclaircie de la fin de saison. Et de la saison prochaine ? Ali Sowé : non noté (problème de fax).

Sans oublier...

: Un faux-départ qui ne pardonne pas. Victime de la stratégie de l'électrochoc. Peguy Luyindula : Évincé au mois de novembre, a-t-il au moins un petit sentiment de culpabilité au regard de la saison ? Une grosse part de responsabilité en tout cas, c'est certain.

