Ligue 1 : les premiers mots du nouvel entraîneur de l'Amiens SC, Luka Elsner

Le nouvel entraîneur de l'Amiens SC, Luka Elsner a été présenté ce jeudi par le club picard. Le technicien slovène de 36 ans arrive en Picardie avec "un enthousiasme débordant" et se dit aussi intimement convaincu que l'aventure qui débute "sera une réussite".

Amiens, France

"Je n'apporte pas de révolution, je partage les valeurs du club". C'est avec ces morts que Luka Elsner a débuté sa conférence de presse ce jeudi au stade de la Licorne à Amiens. Le nouvel entraîneur de l'ASC, nommé pour deux ans en remplacement de Christophe Pélissier a signé pour deux saisons. Il dit arriver en Picardie avec "un enthousiasme débordant".

Je suis un passionné du terrain

L'ex coach de Saint-Gilles en deuxième division belge a décrit sa façon de travailler et sa vision du football. "Les joueurs vont certainement avoir mal à la tête avec moi!", glisse t-il pour expliquer "sa passion du terrain. A l'entraînement et en match." Pour Bernard Joannin et son conseiller, John Williams ont aussi expliqué avoir jeté leur dévolu sur Elsner pour "sa modernité".

La question sur mon expérience est légitime

Sur sa courte expérience d'entraîneur qui découvre la Ligue 1, Luka Elsner estime la question "légitime". Mais il ajoute que "cela ne rajoute pas de pression spécifique car la pression extérieure est moindre par rapport à la pression que l'on peut se créer en interne, par ambition. Je pense que je suis déjà extrêmement exigeant avec moi même et que les pas que je fais sont réfléchis et j'ai une conviction que les qualités que j'ai pu développer au fil de ces années vont aujourd'hui me permettre de réussir ce projet".

Luka Elsner se dit "impatient" de rencontrer les joueurs. L'entraînement avec ballon débutera le 3 juillet après deux jours de tests physiques. L'Amiens Sc débutera sa troisième saison de suite en Ligue 1 le week-end du 10 et 11 août par un déplacement à Nice.