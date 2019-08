Ligue 1 - Les premiers pas de Mathieu Goncalves avec Toulouse

Toulouse, France

Aligné dans une défense à cinq aux côtés de Kelvin Amian et Bafode Diakite, Mathieu Goncalves a vécu une soirée difficile. Un but contre son camp et un penalty concédé lors de la défaite (4-0, 3e journée de Ligue 1).

"C'était un match compliqué pour moi pour une première. Après, on est toujours content de débuter au Parc des Princes. Il va falloir travailler à l'entraînement pour éviter ces erreurs. Je remercie mes coéquipiers pour le soutien. J'étais dans un mauvais soir", expliquait le défenseur toulousain.

Baptiste Reynet : "Je lui ai dit qu'il avait mis un joli but"

En homme expérimenté du vestiaire, le gardien Baptiste Reynet (huit arrêts dimanche soir) a chambré et rassuré le principal concerné : "Je lui ai dit qu'il avait marqué un joli but ! Il faut être là pour lui. Je lui ai dit de se faire plaisir, qu'on ne le jugerait pas sur ce match. Cela fait partie de l'expérience. Ce sont des erreurs qui vont le faire grandir."

Sa famille dans les tribunes du Parc

Mathieu Goncalves, malgré la performance moyenne, se souviendra de cette première : "C'était beaucoup d'émotion parce que je viens de Paris. Ma famille était présente. Mes coéquipiers étaient vraiment présents pour moi même avant le match. Cela donne envie d'y retourner et de faire un meilleur match. Après deux ans de galère, une première au Parc c'est quand même une belle récompense."