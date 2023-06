Ligue 1 : le calendrier de l'Olympique de Marseille pour la saison 2023-2024, journée par journée

La Ligue de football professionnel (LFP) a dévoilé ce jeudi le calendrier complet 2023-2024 de la Ligue 1 Uber Eats. Premiers matches le week-end des 12 et 13 août 2023. Cette saison marquera le passage à 18 clubs et donc 34 journées. Seule la 17e journée sera programmée en semaine. Elle se jouera le mercredi 20 décembre 2023 et marquera le début de la trêve hivernale. La dernière journée de Ligue 1 pour la saison 2023-2024 est fixée au samedi 18 mai 2024.

Emmené par son entraîneur Igor Tudor, l'OM a fini troisième au classement la saison dernière, ce qui lui donne accès aux tours préliminaires de la Ligue des champions. Pour cette nouvelle saison, l'équipe sera entrainée par l'Espagnol Marcelino .

Les affiches de l'OM

1re journée : l'Olympique de Marseille affrontera le Stade de Reims à domicile

: l'Olympique de Marseille affrontera le Stade de Reims à domicile Adversaires suivants : le FC Metz, le Stade Brestois, le FC Nantes et le Toulouse FC

: le FC Metz, le Stade Brestois, le FC Nantes et le Toulouse FC Clasico face à Paris : 2023 : PSG / OM le 24 septembre, pour la 6e journée. Match retour au Vélodrome le 31 mars, pour la 27e journée

: 2023 : PSG / OM le 24 septembre, pour la 6e journée. Match retour au Vélodrome le 31 mars, pour la 27e journée Olympico face à Lyon : OM / OL le 29 octobre pour la 10e journée. Match retour à Lyon le 4 février pour la 20e journée

: OM / OL le 29 octobre pour la 10e journée. Match retour à Lyon le 4 février pour la 20e journée 34e journée : les Olympiens clôtureront le championnat en affrontant Le Havre au stade Océane le 18 mai

Le calendrier de l'OM pour la saison 2022-2023