Caen a arraché unmatch nul 2-2 face à Rennes pour le compte de la 26ème journée de Ligue 1. Si les Caennais ont égalisé en fin de match par Da Silva, ils peuvent regretter d'avoir manqué deux pénalties, par Rodelin et Peeters. En ouvrant le score, Crivelli a marqué son premier but en rouge et bleu.

Les réactions des acteurs de la rencontre.

Patrice Garande, entraineur du SM Caen

J'ai envie de retenir le caractère. ce soir, les joueurs n'ont rien lâché. On avait bien débuté ce match puis on a fait preuve d'une fébrilité que je n'explique pas. C'est logiquement qu'on a été puni. A la mi-temps, on s'est dit que tout restait possible. On est allé chercher les choses, on voulait prendre trois points, il n'y en a qu'un seul, mais c'est un point qui va compter. Ce n'est pas facile de faire ce que les joueurs ont fait, continuer à y croire après avoir manqué deux pénalties, mais ils l'ont fait et c'est ça qu'il faut retenir. Manquer deux pénalties dans un même match, ça m'était arrivé lorsque j'étais joueur, mais je m'étais rattrapé en en marquant un ensuite.

Damien Da Silva, auteur du but égalisateur à la 84'

C'est un bon point, on revient de loin quand même et on a montré que l'on a pas lâché. Après, ce qui est frustrant, ce sont les pénalties manqués. C'est bizarre parce qu'on commence bien le match, ensuite on perd le fil, on manque de vigilance. C'est toujours bien de marquer quand on est défenseur, j'ai de la réussite en ce moment. C'est toujours bien de marquer, encore une fois de la tête, mon meilleur pied. C'est surtout bien pour l'équipe.

Enzo Crivelli, auteur de son premier but pour le SM Caen (6')

Je suis content, mon but arrive sur un centre de Fred Guilbert, mon ancien coéquipier à Bordeaux. C'est bien, on retrouve nos automatismes et ça fait du bien de marquer.

Romain Genevois, défenseur du SM Caen

Un peu de déception parce qu'on a fait une bonne entame de match, et ensuite on se fait prendre sur des fautes de concentration. On les a mis dans le bon sens, sans ça, je ne pense pas qu'ils nous auraient mis en difficulté. Après, on n'a pas paniqué et le match de Nantes a été une bonne référence parce qu'on savait qu'on pouvait revenir dans ce genre de rencontre. On avait les jambes, on a mis les intentions, mais on a manqué de chance... On a raté deux pénalties, ça n'arrive pas souvent, mais on a réussi à égaliser grâce à Damien qui, une fois de plus, a mis sa tête où il le fallait. Auparavant, ce genre de match, on aurait pu les perdre. Je pense que c'est un bon point pris dans l'optique du maintien. Je pense que si on continue comme ça, on ne devrait pas avoir de souci.

Ismaël Diomandé, défenseur du SM Caen

On a la chance de marquer le premier but, après on a subi et on n'était plus dedans jusqu'à la mi-temps. On a eu des opportunités de revenir, on a raté deux pénalties, mais ce sont des choses qui arrivent... C'était vraiment compliqué dans la tête après le deuxième pénalty raté, mais heureusement, on était dans notre temps fort et on a fini par égaliser. Tant mieux, parce que sinon, ça aurait été très compliqué pour nous.