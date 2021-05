VIDEOS - Lille sacré en Ligue 1 : les déclarations de Christophe Galtier et des joueurs du LOSC

Lille est sacré champion de France de la saison 2020-20201 ! Le LOSC a gagné à Angers (2-1) pour décrocher le quatrième championnat de son histoire ce dimanche à l'issue de la 38e et dernière journée de Ligue 1.

Retrouvez toutes les réactions des joueurs et de l'entraîneur lillois.

Christophe Galtier, élu meilleur entraineur, au micro de Canal+ : "C'est exceptionnel ! C'est une grande performance. La journée a été longue, avec une pression... Battre Paris dans un championnat c'est quelque chose d'exceptionnel. Le mérite en revient aux joueurs, ce sont eux les héros".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



José Fonte, au micro de Canal+ : "C'est une victoire de travail, de solidarité, et de talents, beaucoup de talents. C'est grâce à tout le monde : le staff, le club, les joueurs, les supporters. Cette victoire c'est pour le Nord, c'est pour nous.. Des personnes qui travaillent beaucoup et qui méritent beaucoup. Christophe Galtier a cette capacité à mobiliser tout le monde, à être très attentif des détails. C'est un excellent entraineur."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Burak Yilmaz, au micro de Canal+ : "Merci à tous mes coéquipiers. C'est fantastique !"

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Thierry Oleksiak, l'entraineur adjoint du LOSC, sur franceinfo : "On est extrêmement heureux, c'est beaucoup d'émotions parce qu'il y avait du stress, il y avait beaucoup de tensions et c'est surtout le fruit d'une grosse saison et de beaucoup de travail donc on est à la fois heureux et très très émus". L'entraineur a décrit les célébrations après la victoire : "C'est fabuleux. Il y a beaucoup de chants, beaucoup de joie, de choses partagées. Ce sont des moments inoubliables. On est dans le partage. Ce sont des grands moments. C'est des choses qu'on va garder toute notre vie, on a un lien maintenant, on a été champion de France." Thierry Oleksiak est revenu sur le match : "On a senti une grande concentration, beaucoup de détermination et beaucoup de respect du plan de jeu. On a marqué ce but, on a marqué le deuxième. On aurait aimé être un tout petit peu plus fluide quand on était en possession du ballon. C'était un peu le prix à payer par rapport à la pression qu'on avait et cette envie folle de gagner ce titre. Sur le plan du jeu, on n'a pas été fabuleux, mais le résultat est là."