Ligue 1 - Les réactions caennaises après la défaite à Toulouse (0-2)

Le SM Caen s'est incliné à Toulouse (2-0) lors de la 17ème journée de Ligue 1. Da Silva a marqué contre son camp avant de concéder un pénalty, transformé par Gradel. Le SMC n'a plus gagné à l'extérieur depuis début septembre. 8ème, le Stade Malherbe n'a que cinq points d'avance sur la zone rouge.

Patrice Garande, entraineur du SM Caen :

"C'est bien fait pour nous ! Quand on maîtrise un match comme ça, qu'on n'est pas en difficulté qu'on a autant d'occasion, qu'on ne les mets pas, à un moment donné on est puni. En plus sur la seule erreur défensive de placement, on prend le but et après... En plus cette équipe de Toulouse ,on la sentait pas très bien , qu'elle était pas en confiance, qu'on avait une certaine maîtrise et qu'au niveau du jeu c'était bien mais il nous manque l'essentiel : on n'est pas tueur ! Quand on ne l'est pas, on laisse l'adversaire en vie, même après deux, trois ou quatre occasion. C'est dommage d'avoir manqué une occasion comme ça. C'est un match qui me laisse beaucoup de regrets".

Rémy Vercoutre, gardien du SM Caen :

"Ce qui est dommageable, c'est que ça se répète. On a eu l'occasion de tuer le match à Strasbourg, on ne l'a pas fait. Contre Lyon, on fait une barre et un poteau. Quand on ne met pas nos occasions, on s'expose. voir une certaine efficacité défensive c'est bien mais il faut aussi que devant on puisse quelque fois mener au score et attirer les équipes adverses et les contrer. Je pense que si on avait marqué le premier but, on aurait pu les attirer, créer des espaces et encore plus les inquiéter".

Ivan Santini, attaquant du SM Caen

"C'était un match dur, on a raté nos opportunités pour marquer, eux ont réussi. C'est ça le foot. Si tu ne marques pas, tu ne peux pas espérer rapporter des points. Après l'ouverture du score, c'était difficile de revenir. Parfois, dans le foot, ça ne veut pas rentrer, mais il faut persévérer. Je suis sûr que si on se créé des occasions pareilles lors du prochain match, on va les mettre au fond. Il faut retirer du positif de ce match, et apprendre de nos erreurs".

Frédéric Guilbert, exceptionnellement latéral gauche du SM Caen

"C'était un match où le premier à marquer allait gagner. Malheureusement, on a pris ce premier but et on s'est découvert. Il y avait un peu trop d'espace entre les lignes en deuxième mi-temps, après, si on ne marque pas nos occasions, on ne pourra pas gagner des matchs. On voulait faire quelque chose ici, malheureusement, on est passé au travers. On n'a pas fait que des mauvaises choses mais tant que l'on ne gagne pas, ça ne nous satisfait pas".