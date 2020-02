Ligue 1 : les réactions en vidéo après OGC Nice - Stade Brestois

Comme face à Saint-Etienne, Samuel Grandsir et Romain Perraud ont été décisifs lors du bon match nul décroché par le Stade Brestois à Nice (2-2), en ouverture de la 26e journée de Ligue 2 de football.

Le Stade Brestois ramène un bon point de Nice, en partie grâce à ses "Azuréens". Samuel Grandsir, prêté par Monaco, a inscrit son deuxième but en deux journées, et Romain Perraud, formé à Nice, est directement impliqué sur le premier but brestois.

Ecoutez leurs réactions, recueillies en zone mixte, après le match nul (2-2).

Samuel Grandsir : "J'ai pris conscience que je devais en faire plus à l'entraînement"

Romain Perraud : "On savait qu'on pouvait revenir"