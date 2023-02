Ligue 1 : les résultats de la 21e journée

Le SCO d'Angers a concédé ce mercredi face à Ajaccio (2-1) une treizième défaite d'affilée en championnat, nouveau record en France, lors de la 21e journée de Ligue 1. Vainqueur à Nantes 2-0, Marseille met la pression sur le leader parisien et Lens.

Maladroit dans le dernier geste et proche d'être surpris par une bonne équipe de Clermont, Lille a concédé le nul (0-0) et a encore déçu, alors que tout va bien pour Toulouse, vainqueur de Troyes (4-1) et qui n'a plus perdu depuis un mois. Reims continue également de faire forte impression. Trois jours après avoir ramené un nul de Paris à la dernière seconde (1-1), les Champenois ont étiré leur belle série d'invincibilité à 13 rencontres contre Lorient (4-2).

L'attaquant vedette du Paris Saint-Germain Kylian Mbappé est sorti blessé à la cuisse gauche au bout de 20 minutes du match contre Montpellier, à moins de deux semaines du retour de la Ligue des champions.

Tous les résultats de cette 21e journée

