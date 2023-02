Ligue 1 : les résultats de la 24e journée

Retrouvez tous les résultats de la 24e journée

Auxerre casse la dynamique naissante de Lyon

Mené à la mi-temps (1-0), Auxerre s'est relancé pour le maintien et a cassé la dynamique naissante de Lyon en s'imposant 2 à 1 aux dépens d'un OL très décevant, vendredi au stade Abbé-Deschamps en match de la 24e journée.

L'Olympique lyonnais restait sur six rencontres sans défaite, toutes compétitions confondues, et notamment sur un beau succès face à Lens (2-1) .

Les hommes de Laurent Blanc, malade et absent à Auxerre, remplacé par Franck Passi, demeurent coincés dans le ventre mou du classement.

Nice-Reims

Strasbourg-Angers

Paris-Lille

Brest-Monaco

Lorient-Ajaccio

Rennes-Clermont

Troyes-Montpellier

Lens-Nantes

Toulouse-Marseille

