Ligue 1 : Les résultats de la 37e journée

En Ligue 1, la 37e et avant-dernière journée de L1 a livré samedi ses verdicts pour les places européennes. Lyon est désormais assuré de finir 3e et de jouer le 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions. Saint-Etienne est sûr de terminer 4e et disputera donc la Ligue Europa. Lille valide mathématiquement sa 2ème place, voie directe pour la C1.

En bas de tableau, Monaco s’est presque sauvé mais Dijon est mal embarqué. La dernière journée est avancée à vendredi prochain.

Saint-Etienne qualifié pour la Ligue Europa

Saint-Etienne s'est imposé facilement face à Nice (3-0) samedi soir sur la pelouse de Geoffroy-Guichard. Avec cette victoire, Saint-Etienne assure sa quatrième place de Ligue 1 en même temps que sa qualification pour la Ligue Europa. Les stéphanois ont 4 points d'avance avant même la dernière journée et la rencontre avec l'OGC Nice.

Lyon a écrasé Caen (4-0) et a validé son billet pour le troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions. Les Lyonnais conservent quatre points d'avance sur Saint-Etienne (4e), vainqueurs de Nice (3-0), et ne peuvent donc plus être rattrapés.

Monaco peut souffler

Monaco peut souffler grâce à sa victoire arrachée contre Amiens (2-0). Le club possède désormais trois points d'avance ainsi qu'une meilleure différence de buts (-17 à -24) sur Caen, barragiste. Le but a été inscrit à la 82e minute après un contre victorieux de Golovin

Le dernier match au Parc des Princes

Les footballeurs du PSG ont célébré leur dernier match à domicile par une victoire face à Dijon. Ils l'ont emporté 4-0, pour le dernier match de la saison à domicile. Les Parisiens ont fêté le 8e titre de l'histoire du club dans un Parc des Princes à guichets fermés. Les parisiens ont ouvert le score dès la 4e minute. Cavani a inscrit un second but une minute plus tard.

En seconde période, Kylian Mbappé a inscrit un doublé. Il reste en course pour le titre de meilleur buteur d'Europe.

Bas de tableau encore incertain

En bas de tableau, Monaco s’est presque sauvé mais Dijon est mal embarqué. Dijon (19e), peut encore espérer se sauver et jouer les barrages jouera son avenir contre Bordeaux à domicile samedi prochain.

La dernière journée est avancée à vendredi prochain. Elle sera déterminante pour Caen et Amiens.

