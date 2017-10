Ligue 1 : les résultats et le classement de la 10e journée

Au programme de la 10e journée de ligue 1 : le Clasico avec le leader Paris qui se déplace à Marseille dimanche. Monaco accueille Caen, Nantes reçoit Guingamp, Lyon joue à Troyes et Rennes et Lille s’affrontent pour se donner de l'air. Les résultats et le classement à retrouver sur francebleu.fr !

► Écoutez en direct le match de l'équipe de votre choix avec les commentaires de France Bleu

Les matches de la journée

Le classement

(avec AFP)

L'actualité de votre équipe

► Le calendrier de la saison en détail