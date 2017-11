Ligue 1 : les résultats et le classement de la 14e journée

Paris de déplace à Monaco pour tenter de conforter sa place de leader dimanche en clôture de la 14e journée de Ligue 1. Dans la course au podium, Lyon joue à Nice et Marseille reçoit Guingamp. Le derby de l'ouest oppose Rennes à Nantes.

Le PSG peut s'envoler contre Monaco

Le PSG de Neymar semble trop fort pour la Ligue 1 cette saison et impose un rythme fou. Il devance déjà Monaco de six longueurs et creusera encore l'écart s'il s'impose à Louis-II dimanche soir. Sur le terrain, les Parisiens sont en pleine euphorie, comme l'illustre la raclée infligée au Celtic Glasgow en Ligue des champions mercredi (7-1), alors que les Monégasques ont été humiliés et éliminés par le RB Leipzig (4-1) la veille.

Lille dans le brouillard

A Lille, les résultats catastrophiques ont eu raison de l'entraîneur argentin Marcelo Bielsa. La direction a lancé une "période de transition" supervisée par Luis Campos, le conseiller sportif du président Gérard Lopez. A l'entraînement jeudi, c'est Joao Sacramento -l'ex-responsable de la cellule vidéo- qui a animé la séance avant le déplacement crucial à Montpellier samedi à 19h00 GMT. Les Lillois qui rêvaient de top 5 en début de saison sont avant-derniers au classement. Le Losc va en outre devoir trouver comment se séparer de Bielsa sans trop souffrir financièrement.

Lyon et Marseille dans la course

Lyon et Marseille ont pour leur part bien envie de bousculer la hiérarchie sur le podium. En cas de victoire à Nice, les Lyonnais (3es, 26 pts) peuvent revenir à hauteur de Monaco (2e, 29 pts), au moins provisoirement, avant le match de l'ASM contre Paris.

De son côté, l'OM (4e, 25 pts) reste sur une belle série de huit matches sans défaite en championnat, malgré quelques déconvenues en Europa League. Dimanche après-midi, les Marseillais reçoivent Guingamp, qui n'a plus gagné en championnat depuis le 14 octobre.

Les tribunes sous surveillance

Des groupes de supporters de différents clubs de Ligue 1 ont par ailleurs annoncé des "actions revendicatives" ce week-end, pour contester "la répression disproportionnée" qui frappe les Ultras selon eux. Interrogé par l'AFP, le président de l'association nationale des supporters (ANS) évoque "une action pacifique" et des "animations", pour dénoncer notamment les interdictions et les restrictions de déplacement.

A la division nationale de lutte contre le hooliganisme (DNLH), le commissaire Antoine Mordacq s'attend surtout à des "banderoles déployées dans les différents stades", mais reste "vigilant". Plusieurs incidents ont en effet eu lieu dans les tribunes en championnat ces dernières semaines, notamment à Bordeaux dimanche dernier, où un jeune supporter a perdu deux phalanges à cause de l'explosion d'un pétard lors du match contre Marseille.

