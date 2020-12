Ligue 1 : les résultats et le classement de la 14e journée

Retrouvez l'intégralité du programme et des résultats de la 14e journée de Ligue 1. En match d'ouverture vendredi, Saint-Etienne - Angers, samedi Marseille face à Monaco et dimanche Lille - Bordeaux puis le choc PSG - Lyon.

Plus que quatre journées pour savoir qui sera sacré champion d'automne de Ligue 1 et les écarts de points en haut de tableau sont suffisamment resserrés pour que le suspense soit intense. Paris est toujours en tête (28 points) mais suivi de près par Lille et Lyon (26 pts). Et c'est sans compter sur Marseille qui pointe à la 4e place et totalise 24 points malgré deux matchs de retard.

Cette 14e journée de championnat s'ouvre vendredi à 21h avec le match Saint-Etienne - Angers. Après un début de saison compliqué, les Verts ont réussi à stopper l'hémorragie en accrochant le second Lille (1-1), puis en faisant match nul (0-0) face à Dijon. Mais les Stéphanois devront affronter une équipe Angevine en forme qui a remporté ses deux derniers matchs.

Le premier choc de ce week-end se tiendra ce samedi à 17h au stade Vélodrome. L'Olympique de Marseille (4e) reçoit Monaco (5e). Les Marseillais vont enfin pouvoir tourner la page de leur catastrophique parcours en Ligue des champions et se concentrer sur le championnat. L'OM n'a plus perdu de match depuis la deuxième journée. Après avoir perdu face à Lille lors de la dernière journée (2-1), les Monégasques voudront se montrer dangereux pour ne pas perdre leurs chances de s'installer sur le podium.

Dimanche à 17h, Lille affronte Bordeaux. Les Bordelais qui sont sur une série de trois matchs sans défaite vont affronter le rouleau compresseur Nordiste qui gagne presque tous ses matchs, et spécifiquement en Ligue Europa.

Enfin à 21h, c'est la deuxième grande affiche de cette 14e journée de Ligue 1 : PSG - Lyon. Après un début compliqué en C1, les Parisiens se sont rassurés et ont réussi à terminer premier de leur groupe. Ils vont pouvoir maintenant se consacrer à maintenir leur leadership en Ligue 1. Les Lyonnais sont quant à eux sur une bonne lancée et ont remporté leurs quatre derniers matchs de championnat.

