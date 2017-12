Ligue 1 : les résultats et le classement de la 16e journée

Paris se déplace à Strasbourg samedi pour conforter sa place de leader de la Ligue 1 et Marseille joue à Montpellier pour tenter de garder sa place de dauphin en clôture de la 16e journée. Dans la course au podium, Lyon affronte Caen et Monaco reçoit Angers. Metz, lanterne rouge, se déplace à Nice.

Les matches de la journée

Le classement

Le PSG avant le Bayern

Pendant ce temps, le PSG continue à dominer la Ligue 1 avec dix longueurs d'avance sur Marseille. Le dernier match au Parc des Princes, 2-0 contre Troyes, n'a pas été brillant, mais sérieux, et Neymar a fait le boulot. Il va falloir gérer l'effectif samedi à Strasbourg avant le choc de cette fin d'année, sur la pelouse du Bayern Munich en Ligue des champions, mardi.

On n'arrête plus Marseille

Les Marseillais, 31 points, n'ont plus perdu en Ligue 1 depuis le 10 septembre et la réception de Rennes (3-1). Les joueurs de Rudi Garcia restent sur dix matchs sans défaite en championnat (sept victoires, trois nuls). Leur dernier succès, 3-0 à Metz, en a fait les grands gagnants de la précédente journée. Ils sont désormais en deuxième position, une place qu'il n'avait plus fréquentée à ce stade de la saison depuis 2014-2015, sous l'ère Marcelo Bielsa. Il s'agit donc de poursuivre sur cette belle dynamique chez une équipe de Montpellier assez surprenante, invaincue depuis près d'un mois.

Monaco doute, Lyon doit réagir

Eliminés sèchement en Ligue des champions, et non qualifiés pour l'Europa League, les Monégasques sont en plein doute. Ils viennent de perdre à Nantes (1-0), signant leur troisième défaite de rang. Avec leurs 29 points, ils restent toutefois à hauteur de Lyon et ont l'avantage d'accueillir Angers, une équipe en grande difficulté, 19e au classement.

Les Lyonnais auront un adversaire a priori plus relevé dimanche à Caen. L'OL veut rebondir après avoir été surpris par Lille (2-1). Avec dans un coin de la tête le match de la 18e journée contre Marseille le 17 décembre au Parc OL.

(avec AFP)

