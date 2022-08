Ligue 1 : les résultats et le classement de la 1ère journée

La reprise du championnat de Ligue 1 a donné lieu à du beau spectacle ce week-end. Démonstration du PSG, Marseille et Lille impressionnants, les débuts réussis de Lyon et Monaco, retrouvez l'intégralité des résultats de la 1ère journée.

Les amateurs du ballon rond n'ont pas boudé leur plaisir pour la reprise du championnat ce week-end : avalanche de buts, des nouvelles recrues qui ont brillé et les principaux cadors ont répondu présents pour une saison qui s'annonce palpitante. A commencer par la victoire de Lyon sur Ajaccio (2-1) dans la douleur. Les Gones ont battu le promu corse au Groupama Stadium vendredi en montrant des carences autant défensives qu'offensives, comme la saison dernière. Si Alexandre Lacazette a marqué pour son retour à l'OL, le management de Peter Bosz pose toujours question à l'heure de mener l'opération reconquête après une 8e place de L1 au printemps dernier.

Samedi, le PSG a déjà montré les muscles et pris la première place du classement. Les Parisiens ont réalisé une démonstration de force (5-0) face à Clermont. Porté par son duo de choc Neymar-Messi, le club de la capitale a parfaitement entamé la défense son titre de champion de France malgré l'absence de Kylian Mbappé. Une semaine après leur large succès au Trophée de champions contre Nantes (4-0), Paris et son nouvel entraîneur Christophe Galtier ont poursuivi leur lancée, démontrant qu'ils étaient déjà au point en ce début de saision.

Marseille et Lille en force

Dimanche, les supporters ont pu assister à une déferlante de buts avec la belle victoire de Marseille face à Reims(4-1) et celle de Lille contre Auxerre (4-1). Du côté de l'OM, ce premier match avec Igor Tudor aux manettes a réussi à apaiser le climat de défiance qui règnait sur la Canebière ces derniers jours. Après le départ de Jorge Sampaoli et une préparation ratée, la première sortie officielle du nouveau coach croate, sifflé par les supporters à son entrée, a été convaincante.

Idem pour Lille qui a montré de belles dispositions dimanche. Les Nordistes se sont baladés face au promu auxerrois. Au terme de ce match complet, le champion de France 2021, qui a perdu quelques cadres à l'intersaison, s'est rassuré sous la houlette du nouvel entraîneur Paulo Fonseca.

Montpellier plus fort que Troyes, Rennes échoue face à Lorient

Il ne fallait pas arriver en retard non plus à Montpellier, où, malgré une pelouse abimée par un champignon, quatre buts ont été inscrits dans les 17 premières minutes entre les Héraultais et Troyes. Le match a été illuminé par le capitaine du MHSC Téji Savanier, auteur du but vainqueur d'une frappe magistrale en lucarne (3-2).Tout aussi accroché, le derby breton entre Rennes et Lorient a accouché de la première surprise de la saison, avec une victoire des Merlus (1-0) au Roazhon Park, malgré 20 tirs tentés par les Rennais.

Un peu plus tôt, une autre enceinte a vibré devant son équipe : le Stadium de Toulouse, bouillant pour le retour du TFC dans l'élite pour la première fois depuis 2020. Brillants en Ligue 2 la saison passée, les Violets ont étalé leur classe pendant une heure avec un but de leur recrue néerlandaise Thijs Dallinga. Mais Nice a eu du répondant avec le Gallois Aaron Ramsey, buteur pour sa première sous ses nouvelles couleurs. Résulat : match nul (1-1).

Et au coeur de cette première journée très riche en buts, un seul match est resté vierge: l'opposition entre Nantes et Angers (0-0). Mais la L1 est lancée sur les chapeaux de roue...

Les résultats de la 1ère journée :

Le classement :