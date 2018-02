Lyon reçoit Rennes dimanche soir en clôture de la 25e journée. Dans la course au podium : Marseille se déplace à Saint-Etienne,et Monaco joue à Angers. Dans le bas de tableau, Metz accueille Montpellier et Troyes affronte Strasbourg.

► Écoutez en direct le match de l'équipe de votre choix avec les commentaires de France Bleu

Les matches de la journée

Le classement

L'OM en grande forme avant les Verts

Un triplé de Kostas Mitroglou ! L'OM reste sur un festival contre Bourg-en-Bresse (9-0) mardi en Coupe de France et même son attaquant grec, pourtant si décevant depuis son arrivée, a participé à la fête. Après le 6-3 infligé à Metz, les Marseillais, deuxièmes de Ligue 1, sont en pleine forme pour ce déplacement à Saint-Etienne, toujours en quête de points pour assurer son maintien.

Les Verts, renforcés par l'arrivée des recrues Mathieu Debuchy, Paul-Georges Ntep, Neven Subotic et Yann M'Vila, restent sur deux victoires contre Caen (2-1) et Amiens (2-0). "Ça laisse présager de bonnes choses pour la suite de la saison (...) Maintenant quand on jouera contre des équipes un peu plus huppées il faudra peut-être jouer différemment car on n'aura pas forcément autant la possession", a expliqué l'entraîneur Jean-Louis Gasset après le succès en Picardie.

Le PSG tourné vers le Real

A suivre samedi à 17h00, le déplacement des Parisiens à Toulouse, moins pour le match en lui-même que pour évaluer la préparation du PSG en vue du Real Madrid mercredi en 8e de finale aller de Ligue des champions. L'objectif est bien sûr d'éviter les blessures. Il faudra aussi regarder l'état de forme de la recrue Lassana Diarra, alors que les paris vont bon train sur son éventuelle titularisation sur la pelouse du Real, son ex-club.

C'est enfin la concurrence entre Kylian Mbappé et Angel Di Maria qui sera scrutée. Mbappé est le titulaire en puissance, mais il a été blessé en janvier puis a semblé en petite forme, tandis que son coéquipier argentin est étincelant depuis la reprise.

Dans les autres rencontres du week-end, Monaco, 3e du championnat à une longueur de l'OM, se rend à Angers samedi.

Lyon (4e), frustré par sa défaite à Monaco lors de la précédente journée, accueille Rennes dimanche soir.

L'actualité de votre équipe

► Le calendrier de la saison en détail