Ligue 1 : le programme de la 25e journée

Par Germain Arrigoni, France Bleu

Leader de Ligue 1, le PSG se déplace à Saint-Etienne pour une belle affiche dimanche en clôture de la 25e journée. Lille reçoit Montpellier et Lyon accueille Guingamp, la lanterne rouge, dans la course au podium. Au programme aussi : Marseille affronte Amiens et Monaco joue Nantes.