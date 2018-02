Ligue 1 : les résultats et le classement de la 26e journée

Par Germain Arrigoni, France Bleu

Paris accueille Strasbourg pour conforter sa place de leader de la Ligue 1 après sa défaite en Ligue des Champions. Dans la course au podium, Marseille reçoit Bordeaux dimanche en clôture de la 26e journée, Monaco affronte Dijon et Lyon se déplace à Lille. Retrouvez le classement et les résultats !