Paris reçoit Marseille dans le Clasico dimanche en clôture de la 27e journée de Ligue 1. Autre choc : Lyon accueille saint-Etienne dans le derby. Dans la course au podium, Monaco se déplace à Toulouse. Dans le bas du classement, Angers affronte Lille et Metz, lanterne rouge, joue à Guingamp.

► Écoutez en direct le match de l'équipe de votre choix avec les commentaires de France Bleu

Les matches de la journée

Le classement

"

Le classique PSG-OM

Cette 27e journée de Ligue 1 va se conclure par un premier clasico en 2018 entre le PSG et Marseille dimanche soir, avant un second duel entre les deux équipes mercredi en quart de finale de Coupe de France.

Malgré leur domination en championnat, les Parisiens et leur entraîneur Unai Emery sont dans la tourmente depuis la défaite contre le Real Madrid (3-1) en 8e de finale aller de Ligue des champions. Emery a d'ailleurs appelé à la mobilisation générale dans un billet diffusé sur son site internet personnel. "Ensemble, nous le ferons", veut croire le technicien basque pour le match retour contre les Madrilènes le 6 mars, en invoquant les 17 matches remportés par son équipe au Parc des Princes cette saison.

Le derby OL-ASSE

Dans les autres rencontres du week-end, le derby Lyon-Saint-Etienne s'annonce très chaud dimanche alors que les Lyonnais (4e, 49 points) ont accumulé les mauvais résultats ces dernières semaines en championnat et ont laissé l'écart se creuser avec Monaco (2e, 56 points) et Marseille (3e, 55 points).

L'entraîneur de l'OL Bruno Genesio se retrouve sous grosse pression. A l'aller, les Lyonnais l'avaient emporté largement à Geoffroy-Guichard (5-0) dans une partie très tendue et interrompue par un envahissement de terrain après une célébration de but polémique de Nabil Fekir, qui avait agité son maillot sous le nez des supporters des Verts.

Montpellier, qui voudrait bien chiper aux Nantais leur cinquième place, se déplace à Strasbourg vendredi soir en ouverture de la 27e journée du championnat de France. Pour terminer le week-end en cinquième position, les Montpelliérains doivent s'imposer en Alsace et espérer un faux pas de Nantes contre Amiens samedi soir.

L'actualité de votre équipe

► Le calendrier de la saison en détail