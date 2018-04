Ligue 1 : les résultats et le classement de la 32e journée

Par Germain Arrigoni, France Bleu

En déplacement à Saint-Etienne vendredi en ouverture de la 32e journée de Ligue 1, le PSG peut être sacré champion de France en cas de victoire et en cas de défaite de Monaco, son dauphin, contre Nantes. Dans la course au podium, Lyon se déplace à Metz, la lanterne rouge, et l'OM reçoit Montpellier.