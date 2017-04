Ligue 1 : les résultats et le classement de la 33e journée

Paris lutte toujours avec le leader monégasque pour le titre et Nice veut jouer les trouble-fêtes. Bordeaux, Marseille et Saint-Étienne sont en course pour l'Europe. Bastia, Dijon, Lorient, Nancy et Caen jouent leur survie en Ligue 1. Retrouvez les résultats et le classement de la 33e journée !

→ Écoutez en direct le match de l'équipe de votre choix avec les commentaires de France Bleu

Le programme et les résultats de 33e journée

Le classement

► Le calendrier de la saison en détail