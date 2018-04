Ligue 1 : les résultats et le classement de la 35e journée

Par Germain Arrigoni, France Bleu

Dans la course à l'Europe, Montpellier reçoit Saint-Etienne vendredi en ouverture de la 35e journée.Dans la course au podium, Lyon reçoit Nantes, Monaco va à Amiens et l'OM joue à Toulouse. Dans le match de la peur, Metz, lanterne rouge, affronte Lille, avant-dernier. Paris se déplace à Guingamp.