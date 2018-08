Ce vendredi 31 août débute la quatrième journée de Ligue 1, avec Lyon-Nice à 20h45. Les Niçois, défaits lors de leurs trois derniers matches, doivent relever la tête face à l'OL, Dijon peut faire un sans faute avec une quatrième victoire de rang et Nîmes, à domicile, peut rêver face au PSG.

La quatrième journée de Ligue 1, démarre ce vendredi 31 août avec Lyon-Nice à 20h45. Bientôt un mois après la reprise, l'OGC Nice de Patrick Vieira n'a pas toujours pas remporté un seul match, Dijon peut enchaîner face à Caen samedi et Nîmes peut croire en ses chances pour réaliser un exploit face au Paris Saint-Germain.

► Écoutez le match de votre équipe sur France Bleu

Nice, pour éviter la crise

Ce vendredi à 20h45, les Niçois jouent au Groupama Stadium face à l'Olympique Lyonnais. Les hommes de Patrick Vieira, 18èmes après la troisième journée du championnat, devront au moins éviter la défaite face à l'OL pour ne pas sombrer dans une éventuelle crise. Après la défaite 4-0 à domicile contre Dijon samedi dernier, Vieira a (déjà) dû répondre aux critiques. En conférence de presse d'avant-match face à Lyon, un journaliste a demandé à l'entraîneur s'il était inquiet pour son avenir après ces trois premiers matches. Désarçonné, le champion du monde 98 a réagi, étonné par la question posée : "C'est quand même fou que vous parliez de ça après trois journées quand même, non ?", a-t-il dit.

Les Niçois ont sombré face aux Dijonnais © AFP - YANN COATSALIOU

L'Olympique Lyonnais cherchera, quant à lui, à enchaîner une deuxième victoire consécutive après Strasbourg (2-0), la semaine dernière. Les Lyonnais, quatrièmes de Ligue 1 avant le coup d'envoi avec 6 points, chercheront à éviter de se faire distancer par ses concurrents que sont le PSG, Marseille ou encore Monaco.

Dijon pour un mois d'août parfait

Après les victoires 2-1 face à Montpellier, 2-0 face à Nantes, 4-0 face à Nice, Dijon est la surprise de ce début de championnat. Porté par un excellent Júlio Tavares (trois buts en trois matches) Dijon campe à la deuxième place du classement de Ligue, à égalité de point avec le Paris Saint-Germain. Face à Caen, ce samedi à 20h, les hommes d'Olivier Dall'oglio ont l'occasion de réaliser un mois d'août parfait en enchaînant une quatrième victoire d'affilée.

Les Caennais, 16èmes avec 2 points, tenteront de confirmer leur match nul face à Nantes (1-1), samedi dernier.

Les Nîmois ont renversé l'Olympique de Marseille (3-1) © AFP - PASCAL GUYOT

Nîmes pour rêver plus grand

Les Nîmois, promus en Ligue 1 cette saison, font plus que de la figuration. Après deux premières victoires face à Angers (4-3) et Marseille (3-1), les Gardois ont subi leur première défaite de la saison face à Toulouse (1-0).

Mais dans un stade plein à craquer et très largement acquis à leur cause, les Nîmois auront la possibilité de faire tomber le Paris Saint-Germain, champion de France en titre et auteurs de débuts parfaits, ce samedi.

Marseille et Monaco devront éviter de se faire distancer

En ce début de saison, les Marseillais ont tout connu. La victoire face à Toulouse (4-0), la défaite face à Nîmes (3-1) puis enfin le match nul face à Rennes (2-2), la semaine dernière. Mais un club de ce calibre, avec des ambitions élevées, se doit de faire mieux. Ce dimanche face à Monaco, à 21h, les Marseillais et les Monégasques jouent déjà l'un des matches les plus importants de la saison.

L'AS Monaco, battue par les Girondins de Bordeaux la semaine dernière (2-1), est 10ème de Ligue 1 à cinq points du Paris Saint-Germain. Une éventuelle défaite face aux Marseillais pourrait être fatale dans la course au titre.