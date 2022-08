Le PSG, tenu en échec par Monaco, a connu son premier coup d'arrêt ce dimanche en clôture de la 4e journée de Ligue 1. Les Parisiens conservent la tête du classement, devant Marseille et Lens. Retrouvez tous les résultats et le classement de cette journée.

Ligue 1 : coup d'arrêt pour le PSG, les résultats et le classement de la 4e journée

Neymar et Kylian MBappé lors du match du PSG contre Monaco, ce dimanche.

Ce dimanche, en clôture de la 4e journée de Ligue 1, le PSG a connu son premier coup d'arrêt contre Monaco (1-1). Les Parisiens conservent toutefois la tête du championnat devant Marseille, porté par son attaquant-vedette Alexis Sanchez contre Nice (3-0). Lens est 3e au classement, devant Lyon, qui n'a pu faire mieux qu'un match nul contre Reims (1-1).

Premier accroc pour Paris

Ultra-dominateurs dans le championnat de France depuis le début de saison, le Paris Saint-Germain a concédé ses premiers points dimanche, tenu en échec par Monaco, qui a joué une partition solide. L'ASM a proposé un bloc presque sans faille après l'ouverture du score de Kevin Volland, à la 19e minute. Seul un penalty de Neymar à la 69e minute, que Kylian Mbappé lui a laissé deux semaines après la polémique sur le choix du tireur, a permis au club de la capitale de rester invaincu, et de conserver la tête de la Ligue 1.

L'OM de Tudor sublimé par Sanchez, Nice déjà en danger

Avant cela, l'Olympique de Marseille avait pris la tête de la Ligue en écrasant Nice 3 à 0, un an après les graves incidents qui avaient entraîné l'arrêt de la entre les deux équipes. Lors de cette rencontre disputée sous très haute surveillance policière et sans supporters olympiens, interdits de déplacement, l'OM l'a emporté grâce à un doublé de sa nouvelle star Alexis Sanchez. Dimitri Payet, cible de jets de projectiles l'an passé, a pris sa revanche et a fêté son retour au sein du onze de départ d'Igor Tudor, avec en prime le brassard de capitaine.

Pour Nice, l'état d'urgence est déjà décrété. Le club, détenu par le milliardaire britannique Jim Ratcliffe, ne parvient pas à digérer le départ de son entraîneur Christophe Galtier et Lucien Favre ne trouve pas de solutions.

Lyon piégé à Reims, Nantes délivré

L'OL avait parfaitement commencé la saison, mais a concédé un premier nul à Reims (1-1). Méconnaissables, les troupes de Peter Bosz ont été très déficientes techniquement, ne parvenant pas à maîtriser des Rémois pourtant en infériorité numérique à partir de la 63e minute. Lyon a tout de même réussi à limiter la casse sur une tête de Moussa Dembélé à la 86e minute. Un sérieux avertissement pour l'OL, qui sort à peine d'une saison totalement manquée et sans qualification européenne.

Sans succès depuis le début de saison, Nantes a mis un terme à sa disette en venant à bout de Toulouse à la Beaujoire (3-1). Le promu toulousain (10e) connait pour sa part une fin de série, en subissant son premier revers depuis son retour parmi l'élite.

Lens se distingue, deuxième succès pour Auxerre, Strasbourg à l'arrêt

Lens est désormais troisième du championnat, après avoir provisoirement pris la tête de la Ligue 1 samedi. Les Nordistes sont venus à bout de Rennes (2-1) au stade Bollaert. Toujours samedi, Auxerre a de son côté enchaîné avec un deuxième succès d'affilée contre Strasbourg (1-0) qui lui donne de l'air. Les affaires de Strasbourg, toujours sans victoire en quatre rencontres, se compliquent en revanche sérieusement.

Lille rebondit, Ajaccio mal en point

Vendredi, en ouverture de cette journée, Lille avait bien rebondi après la claque reçue à domicile face au PSG (7-1). Les Nordistes (4e) se sont imposés à Ajaccio (3-1), déjà mal en point après ce 3e revers (18e).