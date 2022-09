L'Olympique de Marseille a remporté à Auxerre (2-0) sa cinquième victoire de la saison samedi , et le Paris Saint-Germain s'est à nouveau imposé 3-0, cette fois à Nantes, pour reprendre la tête de la Ligue 1. Retrouvez tous les résultats et le classement de la 6e journée marquée par des expulsions.

Ligue 1 - Le PSG en tête, l'OM dauphin, Lens 3ème : les résultats et le classement de la 6e journée

Le PSG reste en tête du championnat à l'issue de cette 6e journée de Ligue 1 après une victoire à Nantes (3-0) samedi. Les Parisiens sont talonnés par l'OM qui a remporté sa cinquième victoire de la saison à Auxerre (2-0). Toujours samedi, Lyon a étrillé Angers 5 à 0. Mercredi, les Lyonnais se déplacent à Lorient en rattrapage de la seconde journée, le 14 août dernier, la rencontre avait dû être annulée en raison du mauvais état de la pelouse du Moustoir.

Le PSG reprend la tête, Vitinha se blesse

Le Paris Saint-Germain s'est à nouveau imposé 3-0, cette fois à Nantes, avec un doublé de Kylian Mbappé, pour reprendre la tête de la Ligue 1 samedi soir, trois jours avant son entrée en lice en Ligue des champions mardi.

Encore une fois, le début du match été perturbé par le mauvais comportement de certains supporters. A la 7e minute, malgré les filets déployés par trois stadiers au poteau de corner, Messi, copieusement sifflé, a été visé par des jets d'objets.

Le milieu portugais Vitinha a reçu "un gros coup sur la rotule" et est incertain pour le match de Ligue des champions contre la Juventus Turin, mardi, a annoncé hier l'entraineur parisien Christophe Galtier. Le Portugais s'est blessé sur un tacle de Fabio, exclu pour ce geste, et a été remplacé à la 24e minute par Renato Sanches.

L'OM impeccable avant d'entamer la Ligue des champions

Comme le PSG, l'OM réussit un départ canon cette saison, avec un but de Gerson (8e) et la troisième réalisation d'Alexis Sanchez (84e) face à Auxerre, les hommes d'Igor Tudor ont remporté une cinquième victoire en six matches.

L'OL complète le podium

L'autre Olympique, Lyonnais, aussi va bien, avec un nouveau but d'Alexandre Lacazette et un doublé de Karl Toko-Ekambi, ses attaquants en forme. L'OL a mis du sel sur les plaies d'Angers, pour une quatrième défaite de rang le laissant à l'avant-dernière place, avec la pire défense de L1, 17 buts encaissés, deux de plus que Brest, qui en avait pris sept d'un coup contre Montpellier (7-0) le week-end dernier.

Lille se relance

Lille, nettement dominateur, s'est remis dans le sens de la marche en s'imposant logiquement (3-1) dimanche à Montpellier, réduit à dix juste avant la pause (45+3) après l'expulsion de Valère Germain. Le Canadien Jonathan David a réussi un doublé (41e, 90e+5) et place les Lillois à la 6e place du classement avec 10 points.

Lens à l'arrêt

Lens laisse filer les leaders après son nul à Reims (1-1) ce dimanche, même si le Racing Club a tout de même eu l'énergie d'égaliser en infériorité numérique à 10 contre 11, grâce au but du Belge Loïs Openda. Régulièrement mis en difficulté, les Rémois ont néanmoins bien géré leurs temps faibles, commis peu d'erreurs et ont eu, au final, les meilleures occasions. L'Anglais Folarin Balogun en profite pour signer son cinquième but depuis son arrivée en Champagne (70e).

Toulouse dans la zone rouge

Troisième défaite d'affilée pour Toulouse qui s'est incliné 2-0 sur la pelouse de Clermont. Il a fallu attendre la reprise pour voir la rencontre s'animer et Clermont concrétiser à deux reprises avec un but de Maxime Gonalons (48e) et un de Muhammed Cham (90e+6). Clermont s'offre ainsi une belle victoire à domicile tandis que Toulouse se retrouve 16e au classement.

Lorient engrange

Ajaccio s'est incliné à domicile face à Lorient 1-0 dans une rencontre sans saveur. Dans la chaleur corse ce dimanche après-midi, c'est Dango Ouattara qui a ouvert le score pour les Merlus. Ajaccio a bien tenté de revenir au score, sans succès. Lorient réalise ainsi une bonne opération et comptent déjà 10 points, en cinq journées avec seulement une rencontre jouée à domicile.

Brest et Strasbourg se neutralisent

Brest n'a pas réussi à battre Strasbourg (1-1) même en jouant plus d'une heure à 11 contre 10, après l'exclusion de Sanjin Prcic pour une semelle sur Hugo Magnetti (30e). C'est Pierre Lees-Melou qui a ouvert le score à la 8e minute pour les Bretons, avant l'égalisation sur penalty de Ludovic Ajorque à la 27e minute. Fait notable dans cette rencontre, l'entraîneur alsacien Julien Stephan a écopé d'un carton rouge après deux cartons jaune pour contestation à la 44e.

Match nul entre Rennes et Troyes

Malgré une supériorité numérique de plus d'une heure à 11 contre 10, le Stade Rennais n'a pas réussi à ramener plus que le point du match nul à Troyes ce dimanche (1-1). Baptiste Santamaria (47e) a répondu à l'ouverture du score du Canadien Iké Ugbo (13e), ce résultat est en tout cas un nouveau coup d'arrêt pour le Stade rennais qui pointe à la 9e place du classement.

Monaco l'emporte à Nice

Monaco s'est imposé à Nice 1-0 dimanche soir, dans un derby intense et disputé. Les Monégasques se sont imposés en deuxième période sur un but, tout en puissance de Breel Embolo (68e). Une victoire qui plonge Nice dans l'incertitude, désormais à la lisière de la zone de relégation. Monaco pointe désormais à la 10e place, avec huit points.

Retrouvez le classement :