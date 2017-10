Ligue 1 : les résultats et le classement de la 9e journée

Une 9e journée de Ligue 1 alléchante du hors d'oeuvre au dessert : Lyon reçoit le champion en titre Monaco vendredi, le leader Paris se déplace à Dijon et Marseille affronte Strasbourg pour conforter sa place sur le podium. Guingamp accueille Rennes dans le derby breton.

► Écoutez en direct le match de l'équipe de votre choix avec les commentaires de France Bleu

Les matches de la journée

Le classement

Un choc en ouverture, Marseille en embuscade

Attention, fragiles : Monaco et Lyon, deux places fortes du football hexagonal, s'affrontent vendredi sans être dans les meilleures conditions pour un tel choc. Monaco reste sur deux matches sans victoire avant la trêve internationale, une défaite sèche à domicile contre Porto (3-0) en Ligue des champions et un nul contre Montpellier (1-1) en L1.

Et son effectif riche en internationaux risque d'accuser le coup après une fenêtre internationale riche en émotions, avec notamment les qualifications pour le Mondial de la France de Thomas Lemar et Djibril Sidibé, ou de la Colombie du capitaine Radamel Falcao. L'entraîneur Leonardo Jardim va devoir faire des choix avant la réception de Besiktas mardi (20h45), rendue cruciale par la défaite contre Porto.

Côté Lyonnais, l'état de forme est encore moins bon: l'entraîneur Bruno Genesio est de plus en plus contesté car l'équipe n'a remporté qu'un seul de ses huit derniers matches, et végète à la 8e place derrière le grand rival stéphanois.

Cette semaine, le président de l'OL Jean-Michel Aulas a d'ailleurs annoncé sur Eurosport qu'il ferait un point après le derby contre Saint-Etienne, début novembre, concernant l'avenir de son entraîneur. Mais attention, Lyon, qui avait surpris Monaco à domicile la saison dernière, n'aime rien tant que les gros matches. Les Lyonnais ont d'ailleurs tenu la dragée haute au PSG mi-septembre, avant de s'incliner 2-0.

Un des homologues de Bruno Genesio, qui était lui aussi contesté, peut témoigner que la cote de popularité d'un entraîneur évolue rapidement: Rudi Garcia n'entend plus trop de critiques depuis que son Olympique de Marseille a renversé un retard de deux buts contre Nice pour s'imposer (4-2) juste avant la trêve. Un succès qui lui permet de se retrouver sur le podium du championnat.

Il s'agit maintenant de conforter cette position, pourquoi pas dimanche (21h00) sur la pelouse de Strasbourg, promu de L2 qui peine à sortir de la zone de relégation. Ce sera plus compliqué la semaine suivante, Marseille recevant la terrible armada parisienne au Vélodrome.

Avant ce "clasico" de haut de tableau, le PSG se déplace pour sa part à Dijon samedi, avec l'objectif de faire mieux que lors de leur dernier déplacement en date, un triste match nul sur la pelouse de Montpellier (0-0).

(avec AFP)

L'actualité de votre équipe

► Le calendrier de la saison en détail