Ligue 1 : le programme et les résultats de la 9e journée

Retrouvez l'intégralité du programme et des résultats de la 9e journée de Ligue 1. Samedi, le PSG se déplace à Nantes et Rennes accueille Brest. Dimanche, sept rencontres au programme, avec le choc à 21h entre Lille et Lyon. Le match entre l'OM et le RC Lens, prévu ce vendredi soir, est reporté.