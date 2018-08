Pour l'ouverture de cette nouvelle saison de Ligue 1, Marseille a battu Toulouse 4-0 vendredi soir. A suivre ce samedi et dimanche, Nantes-Monaco, Saint-Etienne-Guingamp, Angers-Nîmes, Lille-Rennes, Montpellier-Dijon, Nice-Reims, Lyon-Amiens, Bordeaux-Strasbourg et PSG-Caen.

Dimitri Payet, auteur d'un doublé pour Marseille, et Lucas Ocampos, vendredi soir.

L'Olympique de Marseille a ouvert en beauté la saison 2018-2019 de Ligue 1 en battant Toulouse 4-0 au Stade Vélodrome vendredi, grâce notamment à un doublé de Dimitri Payet, dont un penalty accordé après consultation de l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR).

Payet, qui avait manqué le Mondial russe sur blessures, a frappé deux fois (45e sur penalty, 62e), puis l'addition a été complétée par Valère Germain (89e) et enfin Florent Thauvin (90e+2).

L'entrée en scène de l'assistance vidéo à l'arbitrage

Déjà utilisée lors de la dernière Coupe du monde, l'assistance vidéo à l'arbitrage entrait en action pour la première fois en L1 lors de ce Marseille-Toulouse. Il a fallu moins d'une mi-temps pour qu'elle soit utilisée. Sur un centre d'Ocampos, la tête de Germain était déviée dans la surface par le bras de Kelvin Amian. Alors qu'il avait donné corner pour l'OM, l'arbitre principal, Ruddy Buquet, était donc interpellé par son assistant vidéo du jour, Clément Turpin. Dès lors, l'issue ne faisait aucun doute. Et Payet offrait à un OM à la peine, sur penalty, le premier but de la saison, du droit, en prenant Baptiste Reynet à contre-pied (1-0, 45). L'OM marquera trois autres but pendant le match.

