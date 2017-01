Ligue 1 : le programme de la 20e journée

Lille reçoit Saint-Etienne vendredi en ouverture de la 20e journée de Ligue 1. Marseille reçoit Monaco dans le choc en clôture dimanche. Nice accueille l'avant-dernier Metz pour garder la tête du championnat devant l'ASM et Paris qui se déplace à Rennes. Le derby breton oppose Lorient à Guingamp.

Programme et résultats de la 20e journée

Vendredi 13 janvier

(20h45) Lille - Saint-Etienne

Samedi 14 janvier

(17h00) Rennes - Paris SG

(20h00) Angers - Bordeaux

Lorient - Guingamp

Montpellier - Dijon

Nancy - Bastia

Toulouse - Nantes

Dimanche 15 janvier

(15h00) Nice - Metz

(17h00) Caen - Lyon

(21h00) Marseille - Monaco

Un changement d'ère et une affiche Marseille-Monaco : c'est le programme de la 20e journée du Championnat de France, lancée vendredi par un match entre le Losc et Saint-Etienne relégué au second plan derrière le passage de témoin entre Michel Seydoux et le nouvel acquéreur du club nordiste Gérard Lopez.

Michel Seydoux va quitter le club qu'il a présidé pendant 15 ans. L'homme d'affaires hispano-luxembourgeois Gérard Lopez s'apprête à prendre les destinées d'une écurie de D1, après une tentative ratée de rachat de l'Olympique de Marseille cet été. Tout cela sur fond de rumeurs d'arrivées éventuelles de nouveaux joueurs ou entraîneur, dont quelques noms ronflants comme celui du technicien argentin Marcelo Bielsa.

Dans les autres rencontres de la journée, le PSG se déplace à Rennes samedi afin de confirmer un début 2017 convaincant avec une raclée contre Bastia (7-0) en 32e de finale de Coupe de France, et une victoire plutôt tranquille contre Metz en quart de finale de Coupe de la Ligue (2-0).

Le leader Nice possède deux points d'avance sur Monaco et cinq sur le PSG. Toujours privés de Mario Balotelli (suspendu), les Niçois vont recevoir Metz pour tenter de préserver cet écart.

Mais l'affiche la plus attendue est incontestablement le choc entre l'OM et Monaco. Les Monégasques ont un mois de janvier délicat à négocier avec ce déplacement à Marseille dimanche et celui à Paris le 28 janvier, décisif pour la suite de la saison.

L'effectif de Leonardo Jardim est sur le papier supérieur à celui de Rudi Garcia. Mais Monaco, tout en continuant à gagner, a commencé 2017 sur des bases un peu plus timides que lors de ses scores fleuves de la première partie de saison. Et Marseille est sur une bonne dynamique avec quatre victoires de rang en Ligue 1.

Le classement avant la journée