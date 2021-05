Ligue 1 : les satisfactions de la saison des Girondins de Bordeaux

C'est l'heure du bilan aux Girondins de Bordeaux. Et Incroyable mais vrai, il y a bien eu quelques satisfactions malgré la saison très compliquée vécue par les Marine et Blanc. Collectivement, il y a eu des bonnes choses notamment en première partie de saison avec jusqu'à fin janvier une défense très solide.

Individuellement, certains ont tenu leur rang. Même s'il a perdu son brassard de capitaine en début de saison, Benoit Costil a été irréprochable et a sauvé quelques points précieux. Son rôle de leader a été important en fin de saison. En défense, Laurent Koscielny et Youssouf Sabaly ont été à leur niveau. L'expérience et le caractère d'un Benito a aussi été utile dans la deuxième partie de saison. Au milieu la grande satisfaction, c'est Yacine Adli. Il s'est imposé comme le patron de cette équipe en 2021. Otavio avait été bon avant sa blessure et Lacoux a été une belle surprise. Devant seul Hwang a été à son niveau. Le Coréen finit meilleur buteur de l'équipe avec 12 buts.

Un petit mot sur les coulisses car cela continue de s'agiter sur la vente du club. On a appris l’existence d'un nouveau candidat. Il s'agit d'un dossier franco-américain incarné notamment par John Williams. Cet ancien agent originaire de Lormont et aujourd'hui le directeur sportif d'Amiens. Ce dossier est jugé très sérieux et ses investisseurs étaient d'ailleurs depuis plusieurs mois en discussion avec King Street, le fonds d'investissement propriétaire du club, pour racheter les Marine et Blanc. Pascal Rigo, autre candidat au rachat des Girondins, pourrait rapidement fusionné avec ce projet afin d'avoir plus de poids dans les négociations.