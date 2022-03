Ligue 1 : les supporters de l'OM interdits de déplacement à saint-Etienne samedi

Les supporters de l'Olympique de Marseille seront interdits d'accès au stade Geoffroy-Guichard ce samedi pour le match de la 30e journée de Ligue 1 opposant l'OM à Saint-Etienne. La préfecture de la Loire l'annonce ce lundi mettant en avant les "graves incidents qui se sont produits ces dernières années lors de rencontres entre les deux équipes et -un- risque important de troubles à l'ordre public du fait de l'antagonisme exacerbé entre les deux clubs".

Le non-respect des dispositions de cet arrêté est passible de six mois d'emprisonnement et 30.000 euros d'amende, et les contrevenants s'exposent à des interdictions administratives de stade.

Les supporters stéphanois avaient eux aussi été interdits de se déplacer à Marseille pour le match aller le 28 août dernier.