Ligue 1 : les supporters de Montpellier interdits de déplacement à Bordeaux après la bagarre du match aller

Les supporters du MHSC ne pourront pas venir à Bordeaux dimanche 20 mars pour la 29ème journée de Ligue 1. La préfecture de la Gironde a pris un arrêté après les graves échauffourées du match aller entre supporters de Montpellier et des Girondins de Bordeaux.

Les supporters du club de football de Montpellier sont interdits de déplacement pour le match de la 29ème journée de Ligue 1 sur la pelouse du Matmut Atlantique à Bordeaux. La préfecture de la Gironde a pris un arrêté "portant restriction de la liberté d’aller et venir"). Ils n'ont pas le droit d'apparaître en centre-ville de Bordeaux et aux abords du stade entre samedi 19 mars à 8h et lundi 21 mars à 8h.

Cette décision a été prise après les graves incidents du match aller, le 22 septembre, dans l'Hérault. Un car de supporters bordelais, avait été attaqué à un rond-point. Un véritable guet-apens suivi d'un un combat de rue avec barres de fer, fumigènes et cagoules devant les yeux ébahis des automobilistes. 16 personnes avaient été blessées. Les Girondins de Bordeaux avaient porté plainte contre X.