Ligue 1 : les supporters de Saint-Etienne interdits dans le centre-ville de Reims dimanche

Reims, France

Il ne devrait pas y avoir beaucoup de Vert, dimanche, en centre-ville de Reims. La Préfecture de la Marne a restreint, mardi soir par arrêté préfectoral, le déplacement des supporters de l'ASSE dans la Marne. Seuls 500 seront autorisés à faire le déplacement, dans des bus et mini-bus, au départ du péage de Taissy, où ils seront escortés par la police jusqu'au parcage visiteurs du stade Auguste-Delaune.

Pour tous les autres, le centre-ville de Reims est interdit entre 6h et minuit dimanche. Concrètement, selon l'arrêté, il est interdit à toute personne portant une écharpe, un drapeau de Saint-Etienne, ou plus généralement qui se comporte comme un supporter des Verts, de circuler et de stationner sur la voie publique à Reims.

Pour justifier cet arrêté, la Préfecture évoque surtout des incidents datant du 20 février 2013. En marge de la rencontre Reims - Saint-Etienne, des incidents avaient éclaté place d'Erlon, et au stade. Dix personnes, supporters et CRS avaient été blessés. Un supporter des Verts avait été condamné à un an de prison ferme et cinq ans d'interdiction de stade, un autre relaxé.