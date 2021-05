Ligue 1 : Les supporters de Strasbourg mettent un coup de pression sur les joueurs avant Montpellier

Les supporters du Racing Club de Strasbourg ont réservé un accueil en fanfare à leurs joueurs, ce dimanche avant le match de Ligue 1 contre Montpellier au stade de la Meinau.

A trois journées de la fin, le Racing est loin d'être maintenu, il ne compte qu'un point d'avance sur le 18ème et barragiste Nantes, vainqueur samedi de Bordeaux (3-0).

Un représentant des Ultras s'est adressé aux joueurs du Racing Club de Strasbourg : "Le contexte, on s'en fout. Le coach, on s'en fout. On veut les trois points, on veut trois victoires et le maintien".