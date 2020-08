Ligue 1 : Les supporters du FC Lorient inquiets à quatre jours de la reprise

A quoi va ressembler la reprise de la Ligue 1 en Bretagne pour les supporters ? Le FC Lorient affrontera Strasbourg dimanche 23 août au Moustoir. Un premier match en Ligue 1 qui aurait dû avoir un parfum de fête, mais qui se transforme en casse-tête pour le Lorient Foot Supporters, le club de supporters historique des Merlus.

Les tribunes ne pourront accueillir que 5000 personnes maximum. "Le FCL a limité le nombre d'abonnés, donc tout le monde pourra avoir une place", souligne Marie-Lyse Jean, présidente du Lorient Foot Supporters.

"Mais nous avons dû réorganiser le plan de la tribune pour respecter la distanciation sociale". Les spectateurs en couple ou en famille pourront s'asseoir côte-à-côte, avec un siège libre entre chaque groupe.

Davantage de spectateurs dans les stades

Moins de spectateurs, c'est aussi moins de clients potentiels au stand du Lorient Football Supporters. "C'est sûr que c'est une organisation qui est remise en cause", déplore la présidente. Mais Marie-Lyse et Dan Jean s'inquiètent surtout pour le FC Lorient.

Un club, c'est comme une entreprise aujourd'hui. S'il n'y a que 5000 spectateurs, c'est un manque à gagner conséquent.

"On ne comprend pas trop pourquoi cette limite reste en place", s'insurge Dan Jean. "On est en extérieur, dans un stade qui peut contenir 15 000 personnes, on peut avoir 2000 spectateurs de plus. S'il faut porter un masque, pas de souci !"

Des déplacements suspendus ?

Autre inquiétude pour les supporters lorientais : pourront-ils suivre leur équipe en déplacement ? "C'est un dilemme", reconnaît Dan Jean. "On ne va pas prendre de risque". Le déplacement prévu lors du match contre le Stade Brestois le 20 septembre sera donc "probablement annulé".

D'autant que le report des matchs si quatre cas de Covid sont avérés au sein d'une équipe complique la tâche des supporters. "On doit réserver le car en avance, prévoir l'organisation. Si on apprend la veille que le match est reporté, c'est difficile", conclut Marie-Lyse.