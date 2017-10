Ligue 1 : les supporters du FC Metz agacés après une nouvelle défaite

Après le revers à St Étienne (3-1), des membres de la Génération Grenat ont fait part de leur colère en accrochant une banderole aux grilles de St Symphorien.

La 8ème défaite du FC Metz en championnat cette saison et la dernière place au classement commencent à agacer les supporters. Dans la nuit de samedi à dimanche, des membres de la Génération Grenat, l'un des 3 groupes " ultras " du club à la Croix de Lorraine, ont accroché sur les grilles de St Symphorien, une banderole avec ce message : " scandaleux ".

Contacté par France Bleu Lorraine, un responsable de cette association de fans messins, a expliqué que ce message s'adressait surtout à la cellule de recrutement du FC Metz et au président Bernard Serin. Selon la GG, mis à part Mathieu Dossevi et Moussa Niakhaté, les recrues estivales du FC Metz, ne sont pas pour le moment à la hauteur (Roux,Rivière,Cafu,Poblete et Wollscheid)

Ce samedi 21 octobre, le FC Metz accueille Dijon, pour un match de la peur entre très mal classés de la Ligue 1.