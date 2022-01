Ligue 1 : les supporters du PSG privés de match à Lyon

C'est tombé ce samedi matin au Journal Officiel. Les supporters du PSG sont privés de match à Lyon demain, dimanche pour la 20ème journée de Ligue 1.

En cause : un "risque réel et sérieux d'affrontement entre les supporters des deux clubs", selon un arrêté du ministère de l'Intérieur. Le texte souligne que les déplacements du PSG sont "fréquemment source de troubles à l'ordre public", comme des rixes, des violences contre les forces de l'ordre ou des jets de pétards, de fumigènes ou de bombes agricoles, causes de blessures ou de départs d'incendie. Le ministère de l'Intérieur note aussi que lors de rencontres à Lyon, certains supporters de l'Olympique Lyonnais "font fréquemment la preuve de leur comportement violent, manifesté aux abords et dans l'enceinte des stades".

Autre précision de l'arrêté : "Le déplacement individuel ou collectif, par tout moyen, de toute personne se prévalant de la qualité de supporter du Paris-Saint-Germain ou se comportant comme tel, est interdit entre les communes de la région Ile-de-France, d'une part, et les communes de Décines-Charpieu, Meyzieu et Lyon (Rhône), d'autre part."

Une volonté de revanche de la part des parisiens et lyonnais

La rencontre de dimanche pourrait également "être marquée par une forte volonté de revanche de la part des supporters des deux équipes", s'inquiète aussi le ministère, faisant référence aux incidents survenus entre supporters lors de la rencontre Paris FC-OL comptant pour les 32es de finale de Coupe de France le 17 décembre dernier. Pour ça, le Paris FC et Lyon avaient été éliminés de la Coupe de France, et l'OL également exclu avec sursis de la compétition à partir de 2022-23 et privé de ses supporters en déplacement jusqu'à la fin de la saison.