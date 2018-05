Caen, France

Ils n'hésitent même plus à affirmer que le Mont-Saint-Michel est Breton. Depuis samedi soir, le groupe de supporter du SM Caen "We Are Malherbe" s'est métamorphosé sur les réseaux sociaux en "We Are Guingamp". Ses membres se surpassent pour afficher leur soutien intéressé et amusant à Guingamp.

Le Mont-Saint-Michel est Breton — Ker Savidange (@SteveSavidange) May 12, 2018

Grosse ambiance ce matin à la rédac’ ! pic.twitter.com/IyCayOWDx3 — We Are Guingamp (@WeAreMalherbe) May 13, 2018

La raison est simple. Si Guingamp fait match nul ou s'impose à Toulouse lors de la 38e et dernière journée de Ligue 1, Le Stade Malherbe de Caen sera automatiquement maintenu et ne sera pas dans l'obligation d'obtenir un résultat contre le PSG.

La saison dernière, les membres de We Are Malherbe avaient déjà inondé les réseaux sociaux de Tweets de soutien aux Girondins de Bordeaux afin qu'ils obtiennent un résultat à Lorient et sauvent le SM Caen... déjà dans l'obligation d'un résultat contre Paris.

Salut @WeAreMalherbe ! Vous êtes sûrs que vous n'en faites pas un peu trop (même si c'est très drôle) 😆😂 pic.twitter.com/PfPyPyJHcH — FCGirondins Bordeaux (@girondins) May 16, 2017

Même les joueurs s'y mettent à l'image du guingampais Nicolas Benezet qui avait en 2015 aidé en prêt le SM Caen à se maintenir.