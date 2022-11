Ligue 1 : les supporters strasbourgeois victimes de jets de projectiles à Ajaccio, au moins deux blessés

Sale soirée à Ajaccio pour les supporters du Racing Club de Strasbourg. Après avoir vu leur équipe sombrer sur la pelouse (défaite 4 à 2 , après avoir mené 2 à 0) , ils ont été victimes de jets de projectiles à la sortie du stade François Coty.

Alors que les joueurs corses fêtaient leur victoire avec leurs supporters restés à l'intérieur de l'enceinte, les policiers ont demandé aux supporters strasbourgeois de sortir rapidement du stade au coup de sifflet final. C'est alors que plusieurs individus ont balancé de nombreux objets sur les fans strasbourgeois.

La communication du club alsacien n'avait pas encore de bilan précis à fournir en soirée, mais d'après les associations de supporters, au moins deux d'entre eux ont été blessés au visage. Plusieurs ont fait des malaises.

"On a pris plein de choses sur la figure"

Le président du Kop Ciel et Blanc, Daniel de Almeida, a eu l'arcade sourcilière explosée : "Ça volait dans tous les sens, on a pris plein de choses sur la figure. J'ai pris un projectile en pleine tête, sans savoir ce que c'était. J'ai pris mes jambes à mon cou. J'ai l'arcade explosée. J'ai saigné à grosses gouttes, pendant un quart d'heure, jusqu'à ce qu'on soit plus en sécurité et que les pompiers s'occupent de nous".

"Ce sont des choses qui sont déjà arrivées, mais j'ai rarement connu autant de violence, déplore Daniel De Almeida. Mais je m'estime encore chanceux que ça ne soit pas pire".

Les supporters strasbourgeois devaient reprendre dans la soirée l'avion privé que les associations avaient affrété pour atterrir à l'aéroport d'Entzheim. Près de 190 fans ont fait un déplacement dont ils risquent de se souvenir longtemps, avec une débâcle sportive et ces agressions à la sortie du stade.