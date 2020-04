Dans un communiqué, la grande majorité des groupes de supporters ultras, parmi lesquels l'Armata Ultra de Montpellier, font part de leur réticence à l'idée d'une reprise de la Ligue 1 de la Ligue 2 à huis clos et de manière prématurée.

Ligue 1 : les supporters ultras de Montpellier refusent que le football reprenne trop tôt et sans eux

Souhaitée par plusieurs dirigeants du foot français, une reprise de la Ligue 1 et de la Ligue 2 à huis clos au mois de juin pour finir les championnats professionnels avant la fin de l'été provoque une levée de bouclier chez les supporters ultras partout en France.

Dans un communiqué co-signé par la plupart d'entre eux, ces derniers pointent du doigt l'attitude de certaines "tête pensantes" du foot français, qui passeraient leur temps à "se quereller" autour de questions financières ou de calendrier, pendant que le pays souffre et que de nombreux citoyens tentent de le sauver. Ils dénoncent le "foot business", qui laisserait sur le bord de la route "les valeurs, la passion, l'émotion", au profit de "la vanité et de la cupidité".

Toujours selon ces ultras, faire le forcing pour une reprise des championnats professionnels à huis-clos, dans les prochaines semaines, afin de toucher "les droits télé", est à la fois honteux et indécent. Ils rejettent l'idée d'un "football coûte que coûte", et ne souhaitent une reprise que "quand les conditions sanitaires et sociales seront réunies".

Rappelons qu'aucune décision n'a pour l'heure été actée. Cependant, le président de la République Emmanuel Macron ayant fait savoir qu'aucune manifestation rassemblant du monde ne pourrait se tenir avant mi-juillet au minimum, il apparaît clair que les matchs de foot ne pourront en effet se tenir qu'à huis-clos, si les championnats reprennent avant l'été. Autre possibilité : un gel des classements actuels, comme au handball.