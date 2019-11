Ligue 1 - Les Toulousains s'inclinent à Montpellier (3-0) et chutent à la 19ème place

Toulouse, France

Il aura fallu attendre la 79ème minute de jeu pour voir le premier tir cadré du TFC au Stade de la Mosson, ce dimanche 10 novembre. Une donnée qui témoigne bien de la physionomie de ce match, complètement dominé par Montpellier. Et la défaite est lourde (3-0) pour le Téf qui pointe à la 19ème place de Ligue 1, après cette 13ème journée de championnat.

Le film du match

L'action la plus marquante de ce match est sans doute le but de Gaëtan Laborde (premier de la saison pour l'attaquant montpelliérain), après une superbe talonnade-petit pont d'Andy Delort (43ème) entre les jambes de William Vainqueur. Les Toulousains, qui avaient tenté une attaque en pointe avec Yaya Sanogo en première période, ont changé de tactique au retour des vestiaires en faisant entrer Efthymios Koulouris pour épauler le Franco-ivoirien. Mais les Violets ne sont jamais parvenus a créer le danger, et c'est au contraire le MHSC qui est revenu à l'attaque avec Damien Le Tallec de la tête (59ème) et Téji Savanier (75ème).

Prochain match dimanche 24 novembre : Toulouse-Marseille.