Ligue 1 : les trois statistiques à retenir après Nantes-OM

Après chaque rencontre de Ligue 1 pour l'OM, France Bleu Provence et StatsOMP vous propose les trois statistiques à retenir du match. Voici celles choisies après le match nul de l'OM à Nantes vendredi dernier (1-1) pour le compte de la 4e journée de Ligue 1.

Et premier constat : l'OM n'arrive plus à gagner chez l'adversaire. Cela fait six rencontres que l'OM n'a plus gagné à l'extérieur, une contre-performance que l'on n'avait plus rencontrée depuis la saison 2020-2021. Côté attaque, ça ne va pas fort pour Aubameyang : seulement deux tirs cadrés sur ses douze dernières frappes.

Les 3 stats à retenir après Nantes-OM - StatsOMP