Ligue 1 : Les Ultramarines retrouvent enfin (un peu) la voix

On ne les a pas vus au Matmut Atlantique depuis le 9 septembre 2020 en raison de la crise sanitaire. Pour la plupart, leur dernière venue au stade date remonte même à il y a un an. Triste époque pour les Ultramarines, le plus grand groupe de supporters des Girondins, et plus globalement pour tous les fans de sport.

Alors quand une occasion se présente, il faut en profiter. Pour la première fois depuis des mois, ils se sont retrouvés au château du Haillan le 13 février dernier à la veille du match contre l'OM, une tradition. Tout ça dans le strict respect des règles sanitaires. Un rassemblement d'une heure ou deux qui a fait du bien au moral à défaut d'aller au stade. Le lendemain, certains ont aussi accompagnés le bus jusqu'au stade.

Malgré la situation, ils poursuivent aussi leur combat contre la direction actuelle ... ou ancienne. Le weekend dernier, ils ont déployé une banderole au Matmut Atlantique puis en ville après les propos de Nicolas de Tavernost, l'ancien propriétaire du club, pour dénoncer son abandon, ses mensonges et trahisons.

Ce samedi, les Ultramarines appellent de nouveau à un rassemblement sur le parvis du stade de 12h à 14h et là-aussi dans le strict respect des règles sanitaires. Celui-ci est surtout une réaction à la situation actuelle du club et les derniers résultats catastrophiques de l'équipe. En France, plusieurs groupes de supporters ont effectué ce même type d'action cette saison. De façon épisodique bien sûr car cela ne peut pas devenir une habitude avec le contexte sanitaire. Et pour l'instant, tout s'est toujours bien passé avec des gens responsables en grande majorité, à part à Marseille.